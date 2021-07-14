В России олимпийцам раздали "темники" с ответами на вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе

Об этом сообщают российские СМИ.

Российским спортсменам раздали инструкцию о поведении на Олимпиаде в Токио. Их предупредили о "рисках провокаций" и предоставили заготовленные ответы на вопросы о Крыме, Донбассе, харассменте, движении BLM и допинге.

В частности, россиянам приказали не обсуждать вопрос об оккупированных РФ украинских Крыме и Донбассе и отвечать, что "спорт должен оставаться вне политики".

Также спортсменам запретили говорить о политике и посоветовали отвечать на вопросы о ней "No comment".

Относительно допинговых скандалов россиянам советуют говорить, что им "нечего об этом сказать, потому что они в них не принимали участия, а санкции против сборной России должен комментировать тот, кто их вводил".

О запрете выступать под флагом России спортсменам предлагается говорить, что "они все равно представляют свою страну, это большая честь и им хотелось бы слышать гимн РФ".

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2020. Российский флаг и гимн запрещены на Олимпиаде в Токио, а все спортсмены из РФ будут выступать на Играх в нейтральном статусе.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд поддержал решение WADA отстранить Россию от международных соревнований на два года.

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