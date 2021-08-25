В России олимпийских чемпионов перед встречей с Путиным посадят на недельный карантин

Об этом со ссылкой на Р-Спорт сообщает Eurosport .

По словам олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике в командном первенстве Ангелины Мельниковой, атлетов перед встречей с Владимиром Путиным заставляют пройти недельный карантин, из-за чего они не смогут тренироваться.

"Я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира. Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре нужно пройти семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало", - сказала Мельникова.

Российские спортсмены выступали на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета РФ из-за систематического нарушения антидопинговых правил и получили 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.