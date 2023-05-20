Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение В России одна идеология – идеология грязного пятна
OPINION

В России одна идеология – идеология грязного пятна

Петр Олещук
20 мая, 2023 суббота
12:01
Мнение

Грязное пятно не интересует, какая кому польза будет от тотального загрязнения. Главное — больше других грязных пятен вокруг

На прошлой неделе мы все вспоминали о годовщине катастрофы на ЧАЭС. Лишь позже мы поняли, что проблема была не в атомной энергетике как таковой, а в режиме, тогда господствовавшем на территории Украины. Режиме лжи, приписок, пропаганды и неспособности решать реальные проблемы, которые могут стоять перед современным обществом.

Но сейчас мы поняли, что дело даже не в коммунизме как таковом (что, конечно, утопическая фантастическая выдумка, которую используют для прикрытия собственной власти людоедские режимы по всему миру), но в его российской версии.

Наглядный пример являют нам сейчас современные физические и идейные наследники СССР, стремящиеся снова силой оружия и террора втянуть нас в этот совок.

Читайте также: Состоится ли революция в России?

Они захватили Запорожскую АЭС, но за год оккупации не придумали ничего лучше хаотических обстрелов, обустройства там артиллерийских позиций и постоянных намеков на подрыв атомной электростанции в непосредственной близости как к территории ЕС, так и к собственной территории.

Россияне захватили Запорожскую АЭС, но за год оккупации не придумали ничего лучше хаотических обстрелов, обустройства там артиллерийских позиций и постоянных намеков на подрыв атомной электростанции в непосредственной близости как к территории ЕС, так и к собственной территории

Снова тупость, ложь, безответственность. Пожалуй, дело все-таки в конкретном государстве и его народе, которым проще заниматься ядерным терроризмом, чем просто попробовать жить нормальной жизнью, развивать свою экономику и общество.

Эта деструктивная сила сидит в них слишком глубоко. Такое впечатление, что им некомфортно жить в собственном дерьме, если в дерьме только они. Поэтому они гордо берут ведро, подходят к выгребной яме, набирают достаточное количество дерьма, и с выражением Прометея гордо несут это "богатство" другим.

Деструктивная сила сидит в них слишком глубоко. Такое впечатление, что им некомфортно жить в собственном дерьме, если в дерьме только они. Поэтому они гордо берут ведро, подходят к выгребной яме, набирают достаточное количество дерьма, и с выражением Прометея гордо несут это "богатство" другим

Превратить все в руину, максимально все засорить, запачкать, превратить в пустыню — вот то, что доставляет им радость и счастье, наполняет смыслом их пустое существование.

Вот в чем "большая культура". Вот в чем "идеология". Идеология грязного пятна, желающего запачкать все вокруг. Конечно, грязное пятно не интересует, какая польза будет от тотального загрязнения. Главное – больше других грязных пятен вокруг.

Читайте также: Актуальный сюжет гоголевских "Мертвых душ"

Конечно, будут находиться и дальше разнообразные деятели, которые будут отвергать эту очевидную логику. Тот же Римский папа будет и дальше призывать объясниться с грязью, помириться с грязью. Не понимая, что от этого его белая одежда выглядит уже не такой белой.

Но реальность все равно очевидна. И она такова:

1. Московская орда просто хочет уничтожать все вокруг, что не может захватить.

2. Ядерные технологии в руках безответственных варваров несут только опасность для всех.

3. Единственная адекватная цель для человечества, если человечество хочет и дальше существовать, — лишить дикарей инструментов, с помощью которых эти дикари могут уничтожить всех остальных.

Это самое главное. Подтверждено практикой и реальностью.

Источник

Об авторе. Петр Олещук, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Читайте также:
Сергій Лавров та Сергій Алейник (ліворуч)
17 мая, 2023 среда
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
Євген Пригожин
18 мая, 2023 четверг
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
Наталія Гуменюк
19 мая, 2023 пятница
В ОК "Юг" объяснили, почему россияне начали массированно обстреливать Украину ночью, а не днем
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
20 мая
13:22
Обновлено
Зеленский прилетел в Японию на саммит G7
13:04
"Похоже, Санта существует": Резников отреагировал на создание коалиции истребителей, вспомнив свое новогоднее обращение
13:01
Лидеры G7 в совместном коммюнике пообещали помогать Украине до наступления "справедливого и продолжительного мира"
12:47
В Луганской области партизаны совершают диверсии на железной дороге
12:42
Россияне разрушили 10 частных домов, ударив по Славянску
12:37
Распространяли видео с прославлением представителей "ЛНР/ДНР" и ЧВК Вагнера: трем жителям Днепропетровщины и Черниговщины сообщено о подозрении
12:35
Amnesty International пытается реабилитироваться за потерянную репутацию, - Лубинец
12:13
Порошенко объяснил, почему выборы во время войны разрушительны для страны
11:45
Россия держит в Черном море один ракетоноситель с четырьмя "калибрами"
11:27
После взрывов в Мариуполе рашисты перемещаются в Новоазовск, – Андрющенко
11:22
Обнародованы гонорары Ломаченко и Хейни за бой за титул абсолютного чемпиона
11:04
Пентагон
Фигуранту дела об "утечках" Пентагона Тейшейри продлили срок содержания под стражей
10:34
Курс валют на 20 мая: сколько стоят евро и доллар в обменниках
10:11
Командовал оккупацией Харьковщины: СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Рузинскому
10:06
OPINION
Российские элиты должны устранить Путина
09:50
Обновлено
Обстрелы Харьковщины и Херсонщины: погибли три человека
09:28
Обновлено
Ночная атака Киева: враг использовал "шахеды", ПВО уничтожило все воздушные цели
09:18
Бахмут
РФ продолжает рассматривать захват Бахмута как ключевую ближайшую цель в войне, - разведка Британии
09:16
Эксклюзив
Путин будет делать все, чтобы Лукашенко жил, - белорусский общественный деятель Вячорка
09:00
Бой Ломаченко – Хейни покажут в Украине в свободном доступе
08:34
Силы обороны с начала войны уничтожили более 202 тыс. российских военных, - Генштаб ВСУ
08:21
Силы ПВО уничтожили 20 "шахедов", которыми РФ ночью атаковала Украину
08:06
OPINION
Когда ждать контрнаступления
08:00
Обзор
Травмам нельзя умирать, как бороться с дятлами и путешествие в страну Зе-Ка – 5 книг о психологической стойкости
07:44
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
07:30
За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои за Бахмут, - Генштаб ВСУ
06:50
Салливан объяснил, почему Украина не получила F-16 перед контрнаступлением
06:23
Абсолютный чемпион мира Хейни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
05:59
ВМС США направили в Черное море десантный корабль
США усилят позиции в Черноморском регионе для сдерживания РФ, - Пентагон
05:09
В ISW назвали две причины, почему контрнаступление ВСУ под Бахмутом можно считать успешным
04:41
на фото: Джо Байден в Киеве
Байден на саммите G7 встретится с Зеленским и объявит новый пакет военной помощи Украине, - Politico
04:13
Blue Origin выиграла контракт NASA на создание модуля для доставки астронавтов на Луну
03:45
Около 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи, – эксперт
03:23
В Украине назвали условия предоставления согласия на новые требования РФ в рамках "зернового соглашения"
02:41
Залужный провел разговор с генералом Милли: говорили о Patriot, боеприпасах и дальнобойных снарядах
02:13
Флаг Словакии
В Словакии суд повторно оправдал бизнесмена, обвиняемого в убийстве журналиста
01:45
В Тбилиси встретили протестами первый после 4-летнего запрета рейс из РФ
01:15
Буданов: В РФ есть "коллективный Путин", и жив сейчас настоящий или нет - это ни на что не влияет
00:52
Кулеба назвал принципы, которым должно соответствовать посредничество в переговорах с РФ
00:34
Кабмин утвердил порядок добровольного отказа от ученой степени
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV