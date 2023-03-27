В России один из городов хотят переименовать в Сталинград
В России начали изучать общественное мнение по поводу переименования Волгограда в Сталинград. По результатам опроса власти решят, проводить ли референдум
Об этом ТАСС рассказал сопредседатель общественного совета о возвращении городу исторического названия, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.
"С сегодняшнего дня инициативные группы будут работать в районах города [Волгограда] – изучат общественное мнение. Сегодня у нас пока один район – Дзержинский. Завтра в трех районах будут работать группы. И так до конца недели", – сказал он.
Струков добавил, что исследование общественного мнения по переименованию города будет проходить в формате встреч с общественными организациями. Так, 27 марта запланировано собрание с участием более 100 человек.
Сталингад – это старое название города. Волгоградом оно стало называться только в 1961 году.
- В 2015 году 54% опрошенных россиян отметили , что хотели бы "сталинского порядка" в стране.
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