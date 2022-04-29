В России - очередной пожар на стратегических объектах. Горел один из крупнейших фармзаводов

Об этом сообщает издание "Правдаурфо".

По предположениям собеседников издания, взрыв произошел в цехе, где производится субстанция. Эта часть предприятия относится к категории взрывоопасного производства.

"После взрыва над производственными зданиями появилось облако желтого дыма. Взрыв был такой силы, что соседние предприятия на достаточно большом расстоянии чуть не выбили окна. Не исключено, что после инцидента есть жертвы", – рассказал свидетель происшествия.

В ГУ МЧС Курганской области от комментариев отказались, однако информацию о направлении пожарных расчетов в ведомстве не опровергли.

"Все, что связано с "Синтезом", это пресс-служба предприятия, которая дает комментарии о ситуации, которая у них там произошло. Мы никакой информации не даем", – заявили в пресс-службе ГУ МЧС в Курганской области.

По данным телеграмм-канала Baza, в результате мощного взрыва пострадали два человека. По словам местных жителей, в домах рядом с предприятием взрывной волной выбило окна.

Справочно. "Синтез" – одно из крупнейших фармацевтических предприятий РФ, занимающее первое место в производстве антибиотиков в России.

Примечательно, что это уже не первый пожар в стратегических предприятиях России. Недавно вспыхнул пожар в одном из ключевых НИИ Минобороны РФ в Твери. Погибли 17 человек.

Также горели "космическая столица" РФ в Подмосковье и Дмитровский химзавод в Кинешме Ивановской области, являющийся крупнейшим производителем промышленных растворителей в РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb