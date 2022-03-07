В России – очередной обвал рубля, – следствие перспективы эмбарго на российскую нефть
Рубль утром в понедельник, 7 марта, на международных торгах обвалился более чем на 10% - до 138 рублей за доллар
Это произошло после того, как в США заявили, что всерьез рассматривают вариант эмбарго на импорт нефти из России. А котировки Brent зашкалили за $130 за баррель. Об этом сообщает The Bell, – информирует Еспресо.TV. .
По данным Bloomberg, администрация США всерьез рассматривает варианты эмбарго, а также изучает влияние этого шага на внутренний рынок. Масштаб и сроки запрета на импорт российской нефти еще не определены, но вероятно, что США пойдут на это самостоятельно, без более зависимой от российской нефти Европы.
"Мы ведем чрезвычайно активные обсуждения с европейскими партнерами о запрете импорта российской нефти в наши страны, с учетом, естественно, поддержания постоянного глобального предложения нефти", - сказал в минувшее воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире NBC.
Эмбарго в рамочной форме уже входит в законопроект, который готовят представители Демпартии в Конгрессе США. Также в нем будут прописаны торговые ограничения относительно России и Белоруссии и "сделан первый шаг к исключению России из ВТО".
Добавим, что в 2021 году доля российской нефти в импорте США была около 3%, но с учетом нефтепродуктов, преимущественно мазута, – около 8%. Евросоюз зависит от российской нефти примерно на 30%.
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