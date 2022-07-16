Об этом сообщает российский "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

"В 22:30 поступила информация, что в Новокубанском районе, в районе станицы Прочноокопской, в результате столкновения с ЛЭП во время посадки произошло падение самолета Ан-2", - говорится в сообщении.

На месте падения самолета возгорания не было. Разрушения строений нет. Работал 31 человек и 11 единиц техники.

Источники "Интерфакса" сообщили, что оба пилота самолета погибли.

"В результате падения оба пилота погибли", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что это уже пятый случай авиакатастроф в России в течение месяца. 17 июня стало известно, что в Белгородской области разбился военный самолет. Речь идет о штурмовике Су-25. Катастрофа произошла в Корочанском районе. По предварительным данным, штурмовик задел линии электропередачи и упал на землю. Летчик выжил, при падении самолета ему удалось катапультироваться.

21 июня еще один военный самолет при схожих обстоятельствах потерпел крушение в Ростовской области. Причиной крушения штурмовика Су-25, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета. Пилот в результате аварии погиб.

Также в Якутии пропал 21 июня самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром вылетел по маршруту Ус-Хатинг (Якутск) – Вертикальный (Кобяйский район) – Ус Хатинг, но так и не прибыл к месту назначения.

22 июня " исчез с радаров " Ан-30 в Якутии. Самолет обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленьок, люди на борту живы, трое пострадали. Борт совершил жесткую посадку из-за полного окончания топлива – двигатели Ан-30 внезапно остановились, поэтому пришлось совершать экстренную посадку.

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