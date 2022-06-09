В России очень напряженная ситуация с чаем и кофе
Ситуация с поставкой сырья для производства чая и кофе в России очень напряженная
Об этом сообщил президент ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия.
По его словам, чайная и кофейная отрасли на 100% зависят от импорта сырья, при этом 75% кофе и до 95% чая, что есть в продаже, перерабатывается и расфасовывается в России.
"В очень краткосрочной перспективе ситуация с поставками сырья напряженная, но пока управляемая. В ближайшие месяц-два мы ожидаем очень серьезную турбулентность. Связано это прежде всего с логистическими вопросами", - сказал Чантурия.
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