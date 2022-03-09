В России объявили валютный спецрежим: населению запретили продавать доллар
Российский центробанк запретил банкам продавать населению наличную иностранную валюту.
Соответствующее постановление Банка России было обнародовано в ночь на 9 марта на официальном сайте банка.
Запрет введен на полгода – с 9 марта по 9 сентября 2022 года.
"Банк России вводит временный порядок сделок с наличной валютой", - говорится в сообщении.
Также ограничивается снятие депозитов в валюте, клиент может снять наличную сумму до 10 тыс долл. США, остальные ему будут выплачены российскими рублями.
С новых валютных счетов и вкладов снять средства можно будет только в рублях.
При этом Центробанк решил дальше не возобновлять торги на Московской бирже, являющейся крупнейшей фондовой биржей РФ. Отметим, что торги на бирже не ведутся с первого дня российского вторжения после того, как рынок российских акций обвалился.
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