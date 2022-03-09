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В России объявили валютный спецрежим: населению запретили продавать доллар

9 мартa, 2022 среда
05:55
Экономика

Российский центробанк запретил банкам продавать населению наличную иностранную валюту.

Соответствующее постановление Банка России было обнародовано в ночь на 9 марта на официальном сайте банка.

Запрет введен на полгода – с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

"Банк России вводит временный порядок сделок с наличной валютой", - говорится в сообщении.

Также ограничивается снятие депозитов в валюте, клиент может снять наличную сумму до 10 тыс долл. США, остальные ему будут выплачены российскими рублями.

С новых валютных счетов и вкладов снять средства можно будет только в рублях.

При этом Центробанк решил дальше не возобновлять торги на Московской бирже, являющейся крупнейшей фондовой биржей РФ. Отметим, что торги на бирже не ведутся с первого дня российского вторжения после того, как рынок российских акций обвалился.

  • Напомним, все ведущие инвестбанки и кредитные агентства резко снизили рейтинги России до преддефолтного уровня.
  • Аналитики Morgan Stanley называют дефолт наиболее вероятным сценарием для России и говорят, что российский дефолт будет похож на венесуэльский .
  • Ранее другой крупный банковский холдинг JPMorgan заявил, что дефолт России неизбежен . По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должно быть выплачено два купона по облигациям.
  • 8 марта авторитетное рейтинговое агентство Fitch обрушило кредитный рейтинг России с В до С, рейтинг "C" демонстрирует мнение, что дефолт неизбежен.

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