В России объявили в розыск журналиста Александра Невзорова
В РФ объявили в розыск журналиста Александра Невзорова, против которого возбудили дело из-за публикации об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе
Об этом сообщают российские СМИ.
Министерство внутренних дел объявило Невзорова в розыск 4 мая.
В конце марта следственный комитет России возбудил против журналиста дело по статье о "распространении фейков" о вооруженных силах РФ. Основанием стали публикации Невзорова об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.
РосСМИ отмечают, что с середины марта Александр Невзоров находится вне России.
- 22 марта следственный комитет России возбудил дело против Александра Невзорова.
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