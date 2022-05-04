В России объявили в розыск журналиста Александра Невзорова

Об этом сообщают российские СМИ.

Министерство внутренних дел объявило Невзорова в розыск 4 мая.

В конце марта следственный комитет России возбудил против журналиста дело по статье о "распространении фейков" о вооруженных силах РФ. Основанием стали публикации Невзорова об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе.

РосСМИ отмечают, что с середины марта Александр Невзоров находится вне России.

22 марта следственный комитет России возбудил дело против Александра Невзорова.

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