В России объявили в розыск украинскую телеведущую Наталью Мосейчук
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую телеведущую Наталью Мосейчук из-за призывов к насилию против российских летчиков и их близких
Об этом пишет РИА Новости.
"МВД России объявило о розыске телеведущей украинского телеканала "1+1" Натальи Мосейчук", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году следственный комитет РФ открыл дело в отношении Мосейчук из-за призывов к насилию против российских летчиков и их близких.
По данным росСМИ, Мосейчук в эфире высказывала "мужчиненавистническую позицию и реальные угрозы" в отношении россиян.
В Институте массовой информации напомнили, что Мосейчук в одном из эфиров среагировала на сообщения о новой бомбардировке Украины. Она напомнила об ответственности военных и их родных. В частности, Мосейчук сказала, что жены российских окупантов должны "бояться и понимать, что рано или поздно" они овдовеют. А женихам русских летчиков посоветовала "найти себе черные платки".
- 3 июля министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака.
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