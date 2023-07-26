В России объявили в розыск украинскую телеведущую Наталью Мосейчук

Об этом пишет РИА Новости.

"МВД России объявило о розыске телеведущей украинского телеканала "1+1" Натальи Мосейчук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году следственный комитет РФ открыл дело в отношении Мосейчук из-за призывов к насилию против российских летчиков и их близких.

По данным росСМИ, Мосейчук в эфире высказывала "мужчиненавистническую позицию и реальные угрозы" в отношении россиян.

В Институте массовой информации напомнили, что Мосейчук в одном из эфиров среагировала на сообщения о новой бомбардировке Украины. Она напомнила об ответственности военных и их родных. В частности, Мосейчук сказала, что жены российских окупантов должны "бояться и понимать, что рано или поздно" они овдовеют. А женихам русских летчиков посоветовала "найти себе черные платки".