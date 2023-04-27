В России объявили в розыск командующего украинскими ВМС Неижпапу

Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление МВД РФ.

Правоохранители заявили, что следствие предоставило ходатайство о заочном аресте Неижпапы, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд Москвы.

По этой статье ему грозит срок до пожизненного лишения свободы.

Справочно. Вице-адмирал Алексей Неижпапа служит в ВМС Украины с 1997 года. С апреля 2020 года он был назначен заместителем командующего Военно-морскими силами, с 2021 года он возглавил украинские ВМС.