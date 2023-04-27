В России объявили в розыск командующего украинскими ВМС Неижпапу
В России в розыск объявили командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу, его заочно обвинили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"
Об этом пишут пропагандистские СМИ со ссылкой на заявление МВД РФ.
Правоохранители заявили, что следствие предоставило ходатайство о заочном аресте Неижпапы, соответствующие материалы уже поступили в Хамовнический районный суд Москвы.
По этой статье ему грозит срок до пожизненного лишения свободы.
Справочно. Вице-адмирал Алексей Неижпапа служит в ВМС Украины с 1997 года. С апреля 2020 года он был назначен заместителем командующего Военно-морскими силами, с 2021 года он возглавил украинские ВМС.
- Суд Москвы заочно взял под стражу начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за "теракт на Крымском мосту" и журналиста Bellingcat Христа Грозева за пересечение границы.
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