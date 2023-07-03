В России объявили в розыск экс-главу СБУ Василия Грицака
Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД.
В карточке говорится, что Грицака "разыскивают по статье УК". Россияне обвиняют бывшего главу СБУ в "обстрелах Донбасса".
Отметим, что Василий Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 года до конца мая 2019 года.
- Служба безопасности и Государственное бюро расследований завершили расследование уголовного производства для бывшего начальника главного управления Службы безопасности Украины в Крыму Олега Кулинича.
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