Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД.

В карточке говорится, что Грицака "разыскивают по статье УК". Россияне обвиняют бывшего главу СБУ в "обстрелах Донбасса".

Отметим, что Василий Грицак возглавлял СБУ с июля 2015 года до конца мая 2019 года.