В России объявили в розыск Дмитрия Гордона
Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского журналиста и блоггера Дмитрия Гордона
Об этом сообщили в российских пропагандистских СМИ со ссылкой на базу розыска МВД РФ.
Отмечено, что Гордона разыскивают по уголовному делу. В России Дмитрий Гордон внесен в список террористов и экстремистов.
Справочно. Дмитрий Гордон – блогер, журналист, телеведущий, главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995-2019 гг.), основатель интернет-издания "Гордон". В 2014-2016 годах – депутат Киевского горсовета.
- В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против него за якобы призывы к войне.
- В конце мая депутат Госдумы России Ольга Занко сообщила, что российская генпрокуратура проверит книги Гордона на наличие у них русофобии.
- 15 июля стало известно, что Россия объявила в розыск журналиста Евгения Киселева.
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