Об этом сообщили в российских пропагандистских СМИ со ссылкой на базу розыска МВД РФ.

Отмечено, что Гордона разыскивают по уголовному делу. В России Дмитрий Гордон внесен в список террористов и экстремистов.

Справочно. Дмитрий Гордон – блогер, журналист, телеведущий, главный редактор газеты "Бульвар Гордона" (1995-2019 гг.), основатель интернет-издания "Гордон". В 2014-2016 годах – депутат Киевского горсовета.