В России объявили в розыск брата Навального и экс-координатора московского штаба оппозиционера

Имена брата и соратника Навального внесли в базу розыска МВД. По какой статье Уголовного кодекса они разыскиваются, не уточняется.



В августе 2021 года Олег Навальный был приговорен к условному сроку на один год, будучи признанным виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По тому же обвинению приговорили и Олега Степанова к году ограничения свободы. Ему было запрещено выходить из дома по ночам, участвовать в массовых акциях и покидать столичный регион.



Большинство экспертов считают так называемое "санитарное дело" политическим. Дело было возбуждено после несогласованной акции 23 января 2021 года в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального.



25 января стало известно, что ФСИН России требует заменить Олегу Навальному условный срок реальным.

Напомним, 28 сентября 2021 года следственный комитет РФ открыл дело против осужденного оппозиционера Алексея Навального и его соратников за "создание экстремистской организации и участие в ней".

14 января 2022 года Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального в реестр "террористов и экстремистов".

25 января Алексея Навального внесли в список организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.