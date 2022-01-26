В России объявили в розыск брата Навального и экс-координатора московского штаба оппозиционера
МВД РФ объявило в розыск Олега Навального, брата российского оппозиционера Алексея Навального, а также бывшего координатора столичного штаба политика Олега Степанова
Имена брата и соратника Навального внесли в базу розыска МВД. По какой статье Уголовного кодекса они разыскиваются, не уточняется.
В августе 2021 года Олег Навальный был приговорен к условному сроку на один год, будучи признанным виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По тому же обвинению приговорили и Олега Степанова к году ограничения свободы. Ему было запрещено выходить из дома по ночам, участвовать в массовых акциях и покидать столичный регион.
Большинство экспертов считают так называемое "санитарное дело" политическим. Дело было возбуждено после несогласованной акции 23 января 2021 года в поддержку находящегося под стражей Алексея Навального.
25 января стало известно, что ФСИН России требует заменить Олегу Навальному условный срок реальным.
- Напомним, 28 сентября 2021 года следственный комитет РФ открыл дело против осужденного оппозиционера Алексея Навального и его соратников за "создание экстремистской организации и участие в ней".
- 14 января 2022 года Росфинмониторинг внес ближайших соратников Навального в реестр "террористов и экстремистов".
- 25 января Алексея Навального внесли в список организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.
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