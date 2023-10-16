В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина

Соответствующая карточка с данными Фейгина появилась 16 октября в базе розыска министерства, передает российский Интерфакс .

Отмечается, что Марк Захарович Фейгин, уроженец Самары 1971 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не приводят.

Ранее Фейгин защищал участников группы Pussy Riot и украинскую летчицу Надежду Савченко. В 2018 году в РФ его лишили статуса адвоката.

В настоящее время Фейгин ведет свой YouTube канал, в котором регулярно проводит эфиры с бывшим советником Офиса президента Украины, блогером Алексеем Арестовичем. Российские СМИ писали, что президент Зеленский закрытым указом предоставил Фейгину украинское гражданство, но в комментарии украинским журналистам россиянин эту информацию опроверг.