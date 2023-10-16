Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина

В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина

16 октября, 2023 понедельник
10:52
Мир

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск кандидата юридических наук и оппозиционного политика Марка Фейгина, ранее лишенного адвокатской лицензии

Соответствующая карточка с данными Фейгина появилась 16 октября в базе розыска министерства, передает российский Интерфакс .

Отмечается, что Марк Захарович Фейгин, уроженец Самары 1971 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не приводят.

Ранее Фейгин защищал участников группы Pussy Riot и украинскую летчицу Надежду Савченко. В 2018 году в РФ его лишили статуса адвоката.

В настоящее время Фейгин ведет свой YouTube канал, в котором регулярно проводит эфиры с бывшим советником Офиса президента Украины, блогером Алексеем Арестовичем. Российские СМИ писали, что президент Зеленский закрытым указом предоставил Фейгину украинское гражданство, но в комментарии украинским журналистам россиянин эту информацию опроверг.

Россия
Читайте также:
Осінь, дощ
15 октября, 2023 воскресенье
Украину ожидают дожди, ветер и мокрый снег: прогноз погоды от Натальи Диденко
15 октября, 2023 воскресенье
Битва за Авдеевку повлияет на контрнаступление ВСУ независимо от того, чего добьется РФ, - The Economist
Україна прапор
14 октября, 2023 суббота
Украинское государство должно пересмотреть подход к своим гражданам: канадский дипломат Ващук на форуме Via Carpatia
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 38.09
  • EUR
    Покупка 39.55
    Продажа 40.69
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
16 октября
12:11
импорт электроэнергии
В Украине обесточены 483 населенных пункта, из них 4 – из-за непогоды: ситуация в энергосистеме по состоянию на 13 октября
11:39
Буданов лично убедил 19 россиян сдаться в плен, - боец спецподразделения "Артан"
11:34
В Украину прибыла первая бронированная скорая, приобретенная за средства United24
11:26
СМИ сообщили, что Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня на юге Газы. Иерусалим опроверг информацию
11:15
"Услышьте нас": в Киеве проходит мирная акция семей пленных
11:07
Интенсивность российских обстрелов Херсона снизилась: в ОВА назвали причину
11:01
Российские войска за сутки обстреляли 12 регионов Украины: ранены 12 человек
10:37
Катар вернет из России троих украинских детей, - Reuters
10:22
Эксклюзив
Враг после переформатирования возобновит наступательные действия вокруг Авдеевки и Марьинки, - Згурец
10:15
В Беларуси находятся около 2 тыс. военных РФ, - Беларускі Гаюн
10:06
Инфографика
Курс валют на 16 октября: сколько стоит доллар и евро в обменниках
09:58
ИИ расшифровал надписи на древнем свитке времен извержения вулкана Везувия
09:56
Обновлено
Воздушные силы за ночь уничтожили 2 вражеские ракеты Х-59 и 11 "шахедов"
09:49
Россияне всю ночь атаковали Кировоградщину: есть попадания, ранен человек
09:30
Донбас аптека
В оккупированном Северодонецке работает только одна аптека, но там не хватает медикаментов, - ОВА
09:26
Эксклюзив
На данный момент по меньшей мере 30% домов Мариуполя не готовы к отопительному сезону, - Андрющенко
09:18
В Киеве начался отопительный сезон
09:06
За день до своего 77-летия скончалась актриса популярных американских ситкомов Сюзанна Сомерс
08:59
Байден: ХАМАС нужно уничтожить, но должна быть палестинская власть и государство
08:45
Из Израиля вылетел второй эвакуационный борт со 155 украинцами
08:35
Матеуш Моравецкий
Моравецкий заявил о готовности к созданию нового правительства Польши
08:28
Германия готовится депортировать из страны поклонников ХАМАСа
08:17
Эксклюзив
Враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение, - начальник МВА
08:16
Инфографика
Самолет, вертолет, десятки бронемашин и 860 оккупантов: потери РФ за сутки войны в Украине
08:05
РФ ударила по Днепропетровщине ракетами, реактивной и тяжелой артиллерией, есть попадания
08:02
Оккупанты ночью атаковали Полтавщину: пострадали три человека, среди них ребенок
07:38
Байден заявил о готовности США одновременно поддерживать Украину в войне против России и Израиль в войне против ХАМАС
07:32
Армия Израиля заявила об ударе по Хезболлу в Ливане
07:01
Аналитика
Список спонсоров войны. Как он формируется и почему оттуда исчез венгерский OTP Bank
06:58
Попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у окупантов многочисленные потери солдат и техники, - ISW
00:47
ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал старшего командира ХАМАС на юге Газы
00:22
Евросоюз осудил ХАМАС
00:07
Эксклюзив
В Украине состоялась премьера фильма "Церковь без Христа" о необходимости запрета РПЦ
2023, воскресенье
15 октября
23:30
Обновлено
Парламентские выборы в Польше: согласно первому экзитполу, оппозиционные партии получили 53,2% и способны сформировать правительство, а референдум провалился
23:30
Австралия оштрафовала соцсеть Х на $386 тысяч
22:54
Силы обороны сбили российский вертолет Ми-8
22:44
В Николаевской области дети взорвались на мине, когда играли в поле: погиб мальчик
22:06
Голосование за нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября
21:51
Зеленский анонсировал встречи с партнерами на следующей неделе по поддержке Украины
21:43
Россияне вывели в Черное море 3 ракетоносителя: количество "калибров" может достигать 20 ракет
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV