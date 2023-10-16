В России объявили в розыск адвоката Марка Фейгина
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск кандидата юридических наук и оппозиционного политика Марка Фейгина, ранее лишенного адвокатской лицензии
Соответствующая карточка с данными Фейгина появилась 16 октября в базе розыска министерства, передает российский Интерфакс .
Отмечается, что Марк Захарович Фейгин, уроженец Самары 1971 года, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Других подробностей в МВД не приводят.
Ранее Фейгин защищал участников группы Pussy Riot и украинскую летчицу Надежду Савченко. В 2018 году в РФ его лишили статуса адвоката.
В настоящее время Фейгин ведет свой YouTube канал, в котором регулярно проводит эфиры с бывшим советником Офиса президента Украины, блогером Алексеем Арестовичем. Российские СМИ писали, что президент Зеленский закрытым указом предоставил Фейгину украинское гражданство, но в комментарии украинским журналистам россиянин эту информацию опроверг.
- В декабре прошлого года РФ объявила в розыск другого адвоката – эмигрировавшего в Украину Илью Новикова. В октябре 2023 года следком РФ открыл против него дело о госизмене.
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