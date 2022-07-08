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В России объявили приговор трем крымскотатарским активистам

8 июля, 2022 пятница
19:31
Общество

Южный окружной суд Ростова-на-Дону осудил троих активистов суммарно на 45 лет лишения свободы

Об этом сообщила Крымская солидарность.

Южный окружной суд Ростова-на-Дону объявил приговор трем крымскотатарским активистам: Олегу Федорову, Исмету и Эрнесту Ибрагимовым по делу крымских мусульман. Они обвинены в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена, хотя со времени основания в 1953 году не совершила ни одного теракта.

Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров получили по 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых 3,5 года они должны пробыть в тюрьме. Ограничение после отбывания наказания – 1 год. Исмет Ибрагимов получил по приговору суда 19 лет лишения свободы, из которых первые пять должен пробыть в тюрьме, остальное – в исправительной колонии строгого режима. Ограничения для Исмета Ибрагимова по окончании отбывания наказания будут действовать в течение двух лет.

Правозащитники считают, что антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство России последовательно превращается в репрессивный инструмент борьбы с инакомыслием и мирным собранием. Ведь, например, 51-летний предприниматель из Бахчисарая Олег Федоров принимал участие в информационных кампаниях в поддержку крымскотатарских политзаключенных и во флешмобах, материально помогал семьям политзаключенных.

По категории антиэкстремистских и антитеррористических дел в Крыму задержаны более 90 человек. Десяткам из них вынесли приговоры на длительные сроки заключения — от 7 до 19 лет лишения свободы.

Аресты на полуострове начались в 2015 году, после завершения "переходного периода", анонсированного Российской Федерацией. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" законом не запрещена.

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