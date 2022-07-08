В России объявили приговор трем крымскотатарским активистам
Южный окружной суд Ростова-на-Дону осудил троих активистов суммарно на 45 лет лишения свободы
Об этом сообщила Крымская солидарность.
Южный окружной суд Ростова-на-Дону объявил приговор трем крымскотатарским активистам: Олегу Федорову, Исмету и Эрнесту Ибрагимовым по делу крымских мусульман. Они обвинены в причастности к религиозной организации "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена, хотя со времени основания в 1953 году не совершила ни одного теракта.
Эрнест Ибрагимов и Олег Федоров получили по 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, из которых 3,5 года они должны пробыть в тюрьме. Ограничение после отбывания наказания – 1 год. Исмет Ибрагимов получил по приговору суда 19 лет лишения свободы, из которых первые пять должен пробыть в тюрьме, остальное – в исправительной колонии строгого режима. Ограничения для Исмета Ибрагимова по окончании отбывания наказания будут действовать в течение двух лет.
Правозащитники считают, что антиэкстремистское и антитеррористическое законодательство России последовательно превращается в репрессивный инструмент борьбы с инакомыслием и мирным собранием. Ведь, например, 51-летний предприниматель из Бахчисарая Олег Федоров принимал участие в информационных кампаниях в поддержку крымскотатарских политзаключенных и во флешмобах, материально помогал семьям политзаключенных.
По категории антиэкстремистских и антитеррористических дел в Крыму задержаны более 90 человек. Десяткам из них вынесли приговоры на длительные сроки заключения — от 7 до 19 лет лишения свободы.
Аресты на полуострове начались в 2015 году, после завершения "переходного периода", анонсированного Российской Федерацией. В Украине деятельность "Хизб ут-Тахрир" законом не запрещена.
- Суд в Москве приговорил к семи годам заключения депутата районного совета за критику военных действий России в Украине
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.56
-
EUR
Покупка 35.22Продажа 36.48
- Актуальное
- Важное