В России объявили нерабочую неделю из-за вспышки коронавируса
Президент России Владимир Путин одобрил предложение об объявлении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями
Об этом передает российское правительство.
"Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в связи с этим с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно", - заявил Путин.
Дни с 4 по 7 ноября, согласно календарю, уже были выходными. Фактически к ним добавились три нерабочих дня. Перерыв, по словам властей России, должен прервать цепочку распространения коронавируса среди населения.
Так, регионы могут увеличить срок режима нерабочих дней, начав его раньше или продлив настолько, насколько посчитают нужным.
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