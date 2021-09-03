В России объяснили отказ от миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом сообщает МИД России.

Отмечается, что присутствие ОБСЕ на границе была решением берлинской встрече министров иностранных дел нормандского формата с июля 2014 года и "жестом доброй воли" со стороны России.

"Однако украинская власть и их западные покровители не отнеслись к данному шагу Российской Федерации с должным уважением. Поскольку за 7 лет своей деятельности группа не зафиксировала ни одного факта опрокидывания из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники, эти страны стремились использовать сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения каких-то "обязательств" России в рамках минских договоренностей ", - говорится в сообщении.

В России добавили, что работа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" "не оказывало положительного влияния на процесс урегулирования". Страна обязуется оказать им содействие в завершении работы на российской территории.



Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжения работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.

В МИД Украины осудили намерение Российской Федерации не продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе: "может вызвать эскалацию".

В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.

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