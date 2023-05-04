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В России обвинили ВСУ в ударе по селу Брянской области: есть пострадавший, нарушено энергоснабжение

4 мая, 2023 четверг
09:52
Война с Россией

В России обвиняют Силы обороны Украины в ударе по селу Полевые Новоселки Брянской области. В результате обстрела пострадал один местный житель и повреждено энергоснабжение

Об этом 4 мая сообщил глава Брянской области РФ Александр Богомаз.

"Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", - написал губернатор.

Также Богомаз сообщил, что на месте уже работают оперативные службы.

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  • В результате взрывов 29 апреля на нефтебазе во временно оккупированном Севастополе уничтожены 10 резервуаров с нефтепродуктами вместимостью 40 тыс. тонн.
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Мир
Россия
военные силы Украины
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