Об этом 4 мая сообщил глава Брянской области РФ Александр Богомаз.

"Сегодня утром ВСУ нанесли удар по селу Полевые Новоселки Суземского района. В результате обстрела есть один пострадавший. Повреждены несколько домовладений, нарушено энергоснабжение", - написал губернатор.

Также Богомаз сообщил, что на месте уже работают оперативные службы.