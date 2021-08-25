В России обвинили одного из лидеров "Нацкорпуса" Коротких (Боцмана) в убийствах
Следственный комитет РФ обвиняет экс-добровольца полка "Азов", одного из лидеров партии "Национальный корпус" Сергея Коротких в убийствах
Об этом сообщает издание Медуза.
Ему инкриминируют "убийство двух и более человек, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти"
Следствие просит заочно арестовать Коротких, который находится в розыске.
С 2014 белорус Коротких живет в Украине и воевал на Донбассе. Сейчас он является членом партии "Национальный корпус"
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