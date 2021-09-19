В России обнародовали результаты экзитполов на "выборах" в Госдуму

Об этом сообщает Meduza .

По данным экзитпола "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 45,2% голосов, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%.

Это результаты опроса избирателей на выходе из участков для голосования, проведенного ИНСОМАР.

Данные опроса отличаются от первых результатов, которые объявила ЦИК. По результатам подсчета 8,89% протоколов "Единая Россия" набирает 38,51% голосов, КПРФ - 25,19%, ЛДПР - 9,61%, "Справедливая Россия" - 6,68%.

Кроме этого, по данным ЦИК, в Госдуму проходит партия "Новые люди", которая пока набирает 7,90% голосов.

18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Украина разрешила открыть участки для голосования на "выборах" в Госдуму в консульствах и посольстве РФ, поскольку придерживается своих международных обязательств

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