В России обнародовали результаты экзитполов на "выборах" в Госдуму
По данным официальных экзитполов на голосовании в Госдуму в РФ побеждает правящая партия "Единая Россия", которая набирает 45,2% голосов
Об этом сообщает Meduza .
По данным экзитпола "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму 45,2% голосов, КПРФ - 21%, ЛДПР - 8,7%, "Справедливая Россия" - 7,9%.
Это результаты опроса избирателей на выходе из участков для голосования, проведенного ИНСОМАР.
Данные опроса отличаются от первых результатов, которые объявила ЦИК. По результатам подсчета 8,89% протоколов "Единая Россия" набирает 38,51% голосов, КПРФ - 25,19%, ЛДПР - 9,61%, "Справедливая Россия" - 6,68%.
Кроме этого, по данным ЦИК, в Госдуму проходит партия "Новые люди", которая пока набирает 7,90% голосов.
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