Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В России обеспокоены, что Украина может форсировать Днепр, - ISW

В России обеспокоены, что Украина может форсировать Днепр, - ISW

4 июля, 2023 вторник
05:16
Война с Россией

Российские провоенные блоггеры выражают обеспокоенность, что украинские силы способны форсировать Днепр в Херсонской области

Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что российские провоенные блоггеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Российские военкоры обратились 2 июля к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров, отметив, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного остро нуждаются в этих судах. Глава республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на обращение блоггеров 3 июля и приказал решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам.

Один из российских военкоров призвал возродить флотилию "Днепр" – специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он утверждает, что возрожденная флотилия "Днепр" могла бы значительно улучшить положение российских войск на херсонском направлении, и что эта группировка могла бы быть усилена простыми катерами гражданского использования.

Общая тревожная реакция российских провоенных блоггеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу.

Британская разведка сообщала 1 июля, что украинские военные пересекли Днепр у Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.

Днепр
военные силы Украины
Военные новости
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Каховська ГЕС, підтоплення
3 июля, 2023 понедельник
Последствия разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать эпидемию на то юга Украины
Володимир Зеленський
1 июля, 2023 суббота
Зеленский подписал закон, которым откладывает переход на украинский школ с преподаванием на языке страны ЕС
путін та шойгу
3 июля, 2023 понедельник
Шойгу впервые прокомментировал попытку мятежа вагнеровцев в России
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.45
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.19
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 июля
05:58
Маск и Цукерберг возглавили рейтинг богачей мира, - Bloomberg
05:38
В МИД Китая призвал Японию и Южную Корею к более тесному сотрудничеству и противостоянию США
04:48
Украина и еще ряд стран должны войти в ЕС, чтобы уменьшить влияние РФ и Китая, - Урсула фон дер Ляен
04:20
В Москве предлагают строительным компаниям менять призывников на подряды от мэрии, - СМИ
03:52
Стимул для ВСУ: Зеленский просит Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО, - CNN
03:24
Россия и Саудовская Аравия сокращают добычу нефти, чтобы поднять цену, – AP
02:56
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
График сдвигается: украинские пилоты не начали в июне обучение на F-16, - Кулеба
02:28
землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение: толчки почувствовали в столице Азербайджана
02:00
Авиаудары и сотни солдат: Израиль продолжает спецоперацию в Палестине
01:42
Обновлено
В Гааге открыли офис по расследованию вторжения РФ в Украину: в нем будут работать 20 прокуроров
01:18
Почти 150 км для 1 млн человек: началось строительство водопровода в регионы, пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС, - Кубраков
01:16
В возрасте 100 лет умер Леон Готье – последний из французских коммандос, принимавших участие в высадке в Нормандии
00:50
РФ предупредили о недопустимости ядерного шантажа, теперь она готовит новый план по ЗАЭС, - Кулеба
00:35
Россияне за день 28 раз обстреливали пограничные Сумщины: погибли три человека
00:20
Оркнейские острова Великобритании могут стать частью Норвегии
2023, понедельник
3 июля
23:49
В Литве стартовали международные учения Сил спецопераций
23:30
Обновлено
С послом Грузии проведут жесткий разговор, он поедет домой, - Кулеба
23:10
Мужчина, открывший стрельбу в аэропорту Кишинева, скончался в больнице
23:04
Люди из регионов вокруг ЗАЭС при желании могут эвакуироваться уже сейчас, — Верещук
22:24
"Обязанность ЕС – соответствовать выносливости и настойчивости украинцев": Урсула фон дер Ляен об усилении поддержки Киева
21:46
Эксклюзив
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься на следующем юбилейном саммите Альянса в Вашингтоне, - Чалый
21:41
Умер 19-летний внук Роберта Де Ниро
21:22
Эксклюзив
В случае успешного контрнаступления ВСУ Крым может быть деоккупирован невоенным путем, - эксперт Центра оборонных стратегий Риженко
21:18
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
ВСУ имеют частичный успех на южном фланге Бахмута и лишают врага возможности передвигаться по городу. Колонка Сергея Згурца
21:13
Во время утреннего обстрела россияне попали по зданию СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Украина получила транш от Международного валютного фонда – $890 млн
20:59
Силы обороны продвинулись на флангах на Бахмутском направлении, – Сырский
20:33
Латвия
Латвия возобновила ограниченный прием визовых заявлений от граждан РФ
20:00
Обзор
Победные новости 495-го дня войны: морпехи сбили вражеский вертолет из противотанкового комплекса, а в Гааге создали спецофис для расследования преступлений РФ в Украине
20:00
OPINION
Дацюк, идентичности и наша победа
19:53
РФ начала перемещать подразделения своих войск, которые готовили на полигонах в Беларуси, - Генштаб
19:44
София Федына после суда в отношении Алексеева: это не имеет ничего общего с законностью и правосудием
19:36
Россияне обстреляли Киндийку на Херсонщине: ранены супруги
19:13
Российские СМИ опубликовали фото с места предполагаемого лагеря вагнеровцев в Беларуси
18:53
Музеи, галереи, театры и филармонии: РФ разрушила в Украине 1582 объекта культурной инфраструктуры
18:39
Российские ракеты и закрытие портов: что изменилось для компании Ferrexpo после февраля 2022 года, - Daily Mail
18:33
Обновлено
Россияне ударили по двум многоэтажкам в Сумах: 19 раненых, двое погибших
18:28
МИД Грузии вызвал временного поверенного Украины из-за санкций
18:27
Зеленский еще не принял окончательного решения об участии в саммите НАТО, - ОПУ
18:18
Росатом прекратил свою деятельность в Чехии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV