Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ISW отмечают, что российские провоенные блоггеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Российские военкоры обратились 2 июля к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров, отметив, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного остро нуждаются в этих судах. Глава республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на обращение блоггеров 3 июля и приказал решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам.

Один из российских военкоров призвал возродить флотилию "Днепр" – специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он утверждает, что возрожденная флотилия "Днепр" могла бы значительно улучшить положение российских войск на херсонском направлении, и что эта группировка могла бы быть усилена простыми катерами гражданского использования.

Общая тревожная реакция российских провоенных блоггеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу.

Британская разведка сообщала 1 июля, что украинские военные пересекли Днепр у Антоновского моста под Херсоном и пытаются закрепиться на левом берегу.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила , что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ уволили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил , что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.

Специалисты Института изучения войны считают , что российские военные, вероятно, взимают под Бахмут дополнительные силы по другим направлениям в ответ на украинские наступательные операции в этом районе.