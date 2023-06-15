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В России обещают 15 июня допустить миссию МАГАТЭ во главе с Гросси на ЗАЭС

15 июня, 2023 четверг
02:20
Война с Россией

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 14 июня не смог попасть на территорию ЗАЭС, поскольку Россия не давала гарантий безопасности, но пообещала их "с высокой степенью вероятности" в пятницу

Об этом сообщил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, передает ТАСС.

Он заявил, что визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС с высокой степенью вероятности состоится 15 июня,

И добавил, что миссия Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС будет увеличена вдвое до четырех человек.

Отметим, что Гросси намеревался посетить ЗАЭС 14 июня после переговоров, которые он находился в Киеве накануне. Однако дипломатический источник, на который ссылается агентство Reuters, сообщил, что визит будет отложен "на несколько часов" из соображений безопасности.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.

9 июня отмечалось , что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о ответной программе помощи Украине на разрушение дамбы в Новой Каховке.

12 июня Гросси заявил , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требует доступа на территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, которая используется для охлаждения реакторов станции.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции.

Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Каховская ГЭС
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