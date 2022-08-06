Об этом сообщает ISW.

Эксперты Института ранее сообщали, что российские войска формируют 15-тысячный армейский корпус в Западном военном округе, базирующийся в Мулино Нижегородской области. Вероятно, Кремль планирует сформировать этот корпус хотя бы отчасти из добровольческих батальонов.

Губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов - "Иртыш", "Авангард" и "Омь" - для переброски на Донбасс и предоставления инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.

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