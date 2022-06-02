Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"В истории о возможном массированном обстреле Украины со стороны России есть два важных момента - военно-технический и политический. Военно-технический заключается в том, что территория Украины постоянно обстреливается Россией. Сегодня ночью 8 крылатых ракет было выпущено по железнодорожной инфраструктуре Львовщины. Есть новые жертвы среди гражданского населения. Устроить массированный обстрел территории Украины у России нет технической возможности. Поскольку у них нет большого количества носителей крылатых ракет или они не способны их вывести", - пояснил Киричевский.

Киричевский объяснил, что в статье New York Times, где написали, что поставки западного оружия для Украины могут привести к массированному ракетному обстрелу есть политический подтекст.

"В той же New York Times писали о том, что Украина должна отказаться от сопротивления. Мол, у россиян много ресурсов, чтобы мы могли их победить. Поэтому, я считаю, что то, что они написали о поставках западного оружия является продолжением этой линии. То есть, если вы будете продолжать сопротивляться, то вам еще будут прилетать ракеты. Поэтому, если так ожидают массированных ракетных обстрелов, то тогда что это было сегодня ночью?!" - добавил эксперт.

В среду вечером, 1 мая, в период с 22:45 по 22:55 ракетные удары получила железнодорожная инфраструктура в Стрыйском и Самборском районах. Попали четыре крылатые ракеты врага, запускаемые из акватории Черного моря

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