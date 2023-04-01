В России нет адекватной системы противоракетной обороны, - Пионтковский

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Ну, вы же видели, какую панику еще месяц назад вызвало лишь первое упоминание премьер-министром Великобритании Риши Сунаком этих дальнобойных ракет. Мы же видели, как едва ли не сами генералы и полковники тащили на крышу генерального штаба армии РФ эту систему "Панцирь", которая, кстати, неспособна остановить удар тех же дронов, которые летят на максимально низкой высоте, так же с "Панциром" они таскались в Лужники на концерт, куда их фюрер приехал или его двойник. В России нет адекватной системы противоракетной обороны, а знаете почему, потому что они не готовились к ней, они только кричали, что есть какая-то угроза от НАТО, но прекрасно понимали, что никакой угрозы нет. Что угроза НАТО – их придуманная демагогия для своей агрессии. Они не предполагали, что Москва или Петербург могут быть подвергнуты атаке с воздуха. Им приходится фактически эту систему создавать с нуля", - отметил политолог.

Андрей Пионтковский заметил, цитируя украинское руководство, западных экспертов и политических деятелей, что во время этого весеннего наступления мы увидим много неожиданных и приятных для нас сюрпризов.