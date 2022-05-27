В России несколько депутатов Приморского края потребовали от Путина вывести войска из Украины
Группа региональных депутатов Приморского края требует от Путина немедленного вывода войск из Украины
Об этом сообщает КоммерсантЪ.
Несколько депутатов обратились к главе государства Владимиру Путину, выразив позицию, противоположную кремлевской политике.
"Если наша страна не прекратит военную операцию, то у нас сирот станет еще больше. Мы требуем немедленного вывода войск России из Украины", - заявил депутат Законодательного собрания Леонид Васюкевич.
За инакомыслие депутата назвали предателем, который "позорит российскую армию и защитников", якобы воюющих против "нацизма". Васюкевича вместе с его единомышленником Геннадием Шульгой выгнали из зала.
В итоге по предложению Алексея Козицкого собрание лишило Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу права голоса на заседании.
- Напомним, 24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для оглашения "полноценной войны" Украине. А 12 мая заместитель председателя Совбеза России снова пугал мир ядерной войной.
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