Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Несколько депутатов обратились к главе государства Владимиру Путину, выразив позицию, противоположную кремлевской политике.

"Если наша страна не прекратит военную операцию, то у нас сирот станет еще больше. Мы требуем немедленного вывода войск России из Украины", - заявил депутат Законодательного собрания Леонид Васюкевич.

За инакомыслие депутата назвали предателем, который "позорит российскую армию и защитников", якобы воюющих против "нацизма". Васюкевича вместе с его единомышленником Геннадием Шульгой выгнали из зала.

В итоге по предложению Алексея Козицкого собрание лишило Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу права голоса на заседании.

Напомним, 24 мая Медведев назвал попытку деоккупации Крыма поводом для оглашения "полноценной войны" Украине. А 12 мая заместитель председателя Совбеза России снова пугал мир ядерной войной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb