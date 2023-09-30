В России не столь отчаянное положение, чтобы переходить на ядерное оружие, – израильский военный эксперт Гендельман

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"В принципе, на самом деле сейчас идет российско-украинская война, не факт, что в России столь отчаянное положение, чтобы переходить на ядерное оружие. Потому что, разумеется, резко повысить планку эскалации против Запада, с одной стороны можно сказать, что Запад испугается и уйдет на переговоры, а если он не испугается?", - сказал он.

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Эксперт отметил, что вообще ядерное оружие - это такая вещь, которой лучше не разбрасываться.

"Поэтому в основном пока эти только теоретические разговоры, потому что действует не видно, чтобы война для России была чем-то столь крайним и ужасным, чтобы нужно было прибегать к ядерному оружию", - добавил он.