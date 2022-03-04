В России не против встречи Лаврова и Кулебы в Турции

Об этом сообщили РИА Новости,



"Москва считает хорошей идею Турции организовать встречу глав МИД России и Украины на Дипломатическом форуме в Анталии", – сказал Гатилов.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предложил провести встречу министров иностранных дел Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на дипломатическом форуме в Анталии. Он должен пройти с 11 по 13 марта. Чавушоглу заявил, что Лавров подтвердил свое участие в форуме.