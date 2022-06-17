В России не планируют визовый режим с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева
В думе заявили, что РФ не будет вводить визы для украинцев в ответ на решение Украины
Об этом сообщил Интерфаксу глава комитета госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение Украины о визовом режиме в отношении граждан РФ – это провокация. Мы не будем этим заниматься", - сказал Слуцкий.
На уточняющий вопрос, будет ли Москва вводить визы для украинцев, Слуцкий сказал: "А зачем? У нас там масса родственников в Украине, людей, которые рассчитывают на нашу помощь. Представьте, что мы будем заниматься тем же", - отметил Слуцкий.
- Напомним сегодня, 17 июня, Кабмин принял постановление, которым ввел визовый режим для граждан РФ.
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