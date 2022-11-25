Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Что касается освобождения территории на левом берегу Днепра, то форсирование такой реки является достаточно сложной операцией. Однако хочу отметить, что наша артиллерия сейчас хорошо отрабатывает по оккупантам на левом берегу Днепра. И с помощью более точных средств поражения мы уничтожаем логистические возможности противника", – объяснил Лапин.



Офицер ВСУ подчеркнул, что россияне усиливают свои войска на оккупированных территориях Запорожья



"Россияне сейчас не имеют представления, где ждать следующего удара Вооруженных сил Украины. Они нас ждали в Херсоне, а мы ударили на Харьковщине. После того, как они нас ждали в Луганской области, мы пошли на Херсон. То есть войска, которые они забрали из Херсона , российское командование не знает куда направить. Часть этих войск они бросают на оккупированную территорию Запорожья для того, чтобы усилить это направление", - добавил он.

17 ноября в ISW объяснили , почему войска РФ уязвимы на левом берегу Днепра.

В России готовятся продолжать скрытую мобилизацию даже во время осеннего призыва, что, вероятно, приведет к перегрузке аппарата формирования ВС РФ и навредит подготовке военных

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