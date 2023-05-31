В России назвали всех британских чиновников "законной военной целью"

Об этом Медведев написал в telegram.

Заявление он сделал, комментируя слова главы МИД Великобритании Джеймса Клэверли.

Клеверли сказал, что Украина, защищая себя, имеет право применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силы на саму Украину.

Медведев заявил, что Великобритания "в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны", может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией.

"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть, де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, способствующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", - написал Медведев.