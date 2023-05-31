В России назвали всех британских чиновников "законной военной целью"
Заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что все чиновники Великобритании считаются в России законной военной целью
Об этом Медведев написал в telegram.
Заявление он сделал, комментируя слова главы МИД Великобритании Джеймса Клэверли.
Клеверли сказал, что Украина, защищая себя, имеет право применять силу за пределами своих границ, чтобы подорвать способность России направлять силы на саму Украину.
Медведев заявил, что Великобритания "в рамках общепризнанного международного права, регулирующего ведение современной войны", может быть квалифицирована как государство, находящееся в состоянии войны с Россией.
"Сегодня Великобритания выступает союзником Украины, оказывая ей военную помощь в виде оборудования и специалистов, то есть, де-факто ведет против России необъявленную войну. В таком случае любое ее должностное лицо (как военное, так и гражданское, способствующее войне) может рассматриваться как законная военная цель", - написал Медведев.
- Российский экс-президент Дмитрий Медведев отреагировал на слова сенатора-республиканца из США Линдси Грэма о "удачном расходовании денег" в виде, как тот выразился, помощи Украине в физическом уничтожении российских оккупантов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.85Продажа 40.66
- Актуальное
- Важное