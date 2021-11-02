В России назвали "вбрасыванием" снимки от Politico о наращивании войск у границы с Украиной

Об этом он заявил во время брифинга, передает РБК-Украина .

"Качество этих публикаций даже не стоит комментировать и в целом на них не стоит обращать никакого внимания, потому что там речь идет о границе с Украиной, показывают границу с Беларусью и так далее. Само это качество лучше всего свидетельствует о том, что не нужно тратить время на знакомство с такими вбрасываниями", - сказал Песков.

По его словам, передвижение военной техники или подразделений по территории России – это исключительно российское дело.

"Россия ни для кого не представляет опасности. Но Россия - это страна, которая на фоне агрессивных экспансионистских тенденций особенно со стороны НАТО и ряда других стран всегда принимала и будет дальше принимать меры по обеспечению своей собственной безопасности", - добавил Песков.



Напомним, американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют опрокидывание российских войск в границу с Украиной.

В свою очередь, Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительной переброски российских сил в границу с Украиной.

Впоследствии американское издание POLITICO обнародовало снимки со спутника о переброске Россией войск и техники к границам Украины.

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