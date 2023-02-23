Видение "мирного процесса" агентству ТАСС представил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что переговоры могут состояться, если страны Запада и власть в Киеве сдадут оружие и прекратят "обстрелы российских городов".

По его словам, "снабжение странами Запада вооружения киевскому режиму неизбежно будут приводить к эскалации конфликта".

Галузин отмечает, что Россия готова идти политико-дипломатическим путем к "достижению целей специальной военной операции в Украине".

Но обвиняет Запад, который прилагает все усилия, чтобы сделать войну в Украине "максимально кровопролитной и не допустить переговоров по мирному урегулированию".

В то же время, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, заявил, что переговоры об урегулировании "украинского кризиса" нужно вести уже не с Киевом, а с Вашингтоном и Москва готова к поиску "дипломатического решения".