В России назвали условия "мирных переговоров" с Украиной
В России на фоне отсутствия успехов на фронте, угрозы масштабного контрнаступления ВСУ и монолитной позиции стран Запада активизировали разговоры о "мире" с Украиной
Видение "мирного процесса" агентству ТАСС представил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он отметил, что переговоры могут состояться, если страны Запада и власть в Киеве сдадут оружие и прекратят "обстрелы российских городов".
По его словам, "снабжение странами Запада вооружения киевскому режиму неизбежно будут приводить к эскалации конфликта".
Галузин отмечает, что Россия готова идти политико-дипломатическим путем к "достижению целей специальной военной операции в Украине".
Но обвиняет Запад, который прилагает все усилия, чтобы сделать войну в Украине "максимально кровопролитной и не допустить переговоров по мирному урегулированию".
В то же время, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, заявил, что переговоры об урегулировании "украинского кризиса" нужно вести уже не с Киевом, а с Вашингтоном и Москва готова к поиску "дипломатического решения".
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