В России назвали условие разблокирования экспорта украинского зерна Черным морем
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что Москва согласится на создание "зеленых коридоров" для украинского зерна в Черном море в обмен на ослабление санкций
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза зерна из заблокированных портов, если Украина "обеспечит их разминирование", а Запад ослабит санкции.
"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и финансовые транзакции", сказал Руденко.
- 25 мая министр иностранных дел Китая Ван I выступил за создание "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна.
- В Британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения , что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.
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