Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, Россия готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза зерна из заблокированных портов, если Украина "обеспечит их разминирование", а Запад ослабит санкции.

"Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в том числе связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и финансовые транзакции", сказал Руденко.

25 мая министр иностранных дел Китая Ван I выступил за создание "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна.

В Британской разведке 25 мая заявили, что Украине не удастся преодолеть блокаду морских портов с помощью альтернативных сухопутных маршрутов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения , что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.

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