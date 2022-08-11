В России назвали латвийских депутатов "неонацистами" за решение признать РФ спонсором терроризма
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова отреагировала на решение Латвии, признавшей РФ государством-спонсором терроризма
Об этом Захарова написала в Telegram.
"Учитывая, что никакого фактажа, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, то и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", – заявила она.
Захарова также напомнила свой комментарий от 8 августа, в котором назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".
- 2 августа Мария Захарова угрожала разорвать дипотношения с США в случае признания Россию государством-террористом.
- 11 августа Латвия признала Россию спонсором терроризма и призвала ЕС приостановить действие виз для россиян и белорусов.
- Ранее Сенат США призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма за действия в Украине, Грузии, Сирии и Чечне. По данным издания Politico, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила госсекретаря Энтони Блинкена, что в случае, если его ведомство не признает Россию спонсором терроризма, это сделает Конгресс.
- Латвия приостановила соглашение о сотрудничестве с РФ, а посольство страны прекратило выдачу виз россиянам.
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