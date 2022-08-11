Об этом Захарова написала в Telegram.

"Учитывая, что никакого фактажа, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, то и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты", – заявила она.

Захарова также напомнила свой комментарий от 8 августа, в котором назвала тогда еще намерение объявить Россию спонсором терроризма "очередной враждебной акцией латвийских законодателей".