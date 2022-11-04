Об этом "Ъ-Урал" рассказали в пресс-службе ЦВО, передает "Коммерсант".

Издание Ura.ru сообщало, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Ранее СМИ сообщали, что Александр Лапин был снят с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в военной операции в Украине. Официально информацию об этом не подтверждают.

Летом Путин дал генералу звание Героя России, а вот к осени на него посыпался шквал критики за провалы русских войск на Донбассе. Одни пропагандисты писали, что Лапина уволили, другие – что он находится в долгом отпуске.

Александр Лапин – командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Прошел все командные должности, а также возглавлял Общевоенную академию ВС РФ.

Лапин командовал захватом Северодонецка и Лисичанская, которые подвергались жестоким бомбардировкам российских кафиров во время штурма.

В мае он наградил орденом своего сына подполковника Дениса Лапина, командовавшего 1-м гвардейским танковым полком. Полк воевал на Черниговском направлении и был почти полностью уничтожен.

После успешной наступательной операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, а также освобождения Лимана в Донецкой области, Лапина начал жестко критиковать Кадыров, призвавший снять генерала с командного поста. С ним публично соглашался Пригожин.

Линьков будет исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО, до этого он занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления округа.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb