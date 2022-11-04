В России назначили в. и. о. командующего Центральным военным округом вместо Лапина, уволенного за поражения в Украине, - росСМИ
Начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков будет временно исполнять обязанности командующего войсками ЦВО на время отсутствия генерал-полковника Александра Лапина
Об этом "Ъ-Урал" рассказали в пресс-службе ЦВО, передает "Коммерсант".
Издание Ura.ru сообщало, что Лапин ушел в трехнедельный отпуск. Ранее СМИ сообщали, что Александр Лапин был снят с должности командующего группировкой российских войск "Центр" в военной операции в Украине. Официально информацию об этом не подтверждают.
Летом Путин дал генералу звание Героя России, а вот к осени на него посыпался шквал критики за провалы русских войск на Донбассе. Одни пропагандисты писали, что Лапина уволили, другие – что он находится в долгом отпуске.
Александр Лапин – командующий войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Прошел все командные должности, а также возглавлял Общевоенную академию ВС РФ.
Лапин командовал захватом Северодонецка и Лисичанская, которые подвергались жестоким бомбардировкам российских кафиров во время штурма.
В мае он наградил орденом своего сына подполковника Дениса Лапина, командовавшего 1-м гвардейским танковым полком. Полк воевал на Черниговском направлении и был почти полностью уничтожен.
После успешной наступательной операции Вооруженных Сил Украины в Харьковской области, а также освобождения Лимана в Донецкой области, Лапина начал жестко критиковать Кадыров, призвавший снять генерала с командного поста. С ним публично соглашался Пригожин.
Линьков будет исполняющим обязанности командующего войсками ЦВО, до этого он занимал должность начальника организационно-мобилизационного управления округа.
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