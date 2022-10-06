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В России назначили куратора аннексированными территориями Украины

6 октября, 2022 четверг
06:06
война с Россией

Российские власти назначили куратора аннексированных территорий Донетчины, Луганщины, Херсонской и Запорожской областей

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет российское РБК.

Курировать "развитие новых территорий" было поручено Вадиму Васильеву. Он также назначен замминистра строительства и ЖКХ России.

До мая Васильев занимал должность и. о. директора департамента межбюджетных отношений минфина РФ.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появилось 116 новых сотрудников. Это связано, в частности, с тем, что "социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности минстроя".

  • 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов . Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон. Также сборщики голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
  • Впоследствии российские захватчики объявили, что подсчитали 100% голосов псевдореферендума, прошедшего на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
  • Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсонщины и Запорожской области "независимыми территориями", а затем и "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" а также Херсонской и Запорожской областей.
  • 2 октября 2022 года конституционный трибунал РФ "утвердил" аннексию оккупированных частей Украины. В сообщении говорилось, что аннексированные территории будут считаться принятыми в состав РФ с момента подписания договора, а не его ратификации. "Государственным языком" на аннексированных территориях будет считаться русский, однако конституционный суд заявляет, что "гарантирует сохранение права на родной язык, в том числе украинский". А Путин внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.
  • 5 октября президент России подписал преступные законы о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

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Россия
Луганщина
Херсонщина
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
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