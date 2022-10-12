В России назначают руководить армией тех людей, которые не боятся будущих трибуналов, - нардеп Костенко
Народный депутат Украины Роман Костенко отметил, что Сергея Суровикина назначили командующим оккупационными войсками РФ в Украине, поскольку он не боится жертвовать собственными подчиненными и воевать с гражданским населением
Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.
"Назначают тех людей, это уже в агонии, которые не боятся будущих трибуналов. У которых нет чести и совести, готовых воевать с мирным населением. И такой нашелся, по его биографии видно, что он от такого не отказывается, поэтому его Путин и назначил ", – сказал народный депутат Украины Роман Костенко.
Народный депутат предположил, что предыдущие генералы, по мнению российского диктатора Владимира Путина, были слишком мягкие, поэтому сейчас происходит их смещение с должностей.
"Я думаю, что, возможно, те генералы были для РФ слишком мягкими, а они нашли такого, который не будет считаться ни с местным населением, ни со своими солдатами, а это показывает правосторонний херсонский плацдарм. Их там держат чисто с политической точки зрения, поэтому с военной точки зрения он достаточно невыгоден. Поэтому Суровикина и назначили, ведь это Россия", - добавил он.
- В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины.
- Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что назначение Суровикина командующим оккупационными войсками РФ в Украине не изменит ситуацию на фронтах.
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