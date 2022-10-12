Об этом он рассказал в эфире телеканала Еспресо.

"Назначают тех людей, это уже в агонии, которые не боятся будущих трибуналов. У которых нет чести и совести, готовых воевать с мирным населением. И такой нашелся, по его биографии видно, что он от такого не отказывается, поэтому его Путин и назначил ", – сказал народный депутат Украины Роман Костенко.

Народный депутат предположил, что предыдущие генералы, по мнению российского диктатора Владимира Путина, были слишком мягкие, поэтому сейчас происходит их смещение с должностей.

"Я думаю, что, возможно, те генералы были для РФ слишком мягкими, а они нашли такого, который не будет считаться ни с местным населением, ни со своими солдатами, а это показывает правосторонний херсонский плацдарм. Их там держат чисто с политической точки зрения, поэтому с военной точки зрения он достаточно невыгоден. Поэтому Суровикина и назначили, ведь это Россия", - добавил он.

В субботу, 8 октября 2022 года, российский министр обороны Сергей Шойгу сменил ответственного за проведение "специальной военной операции" (СВО) против Украины.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что назначение Суровикина командующим оккупационными войсками РФ в Украине не изменит ситуацию на фронтах.

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