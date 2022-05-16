В России национализировали активы Renault и возобновляют выпуск "Москвичей"
В РФ объявили, что национализировали активы французского автоконцерна Renault и возобновляют выпуск автомобилей "Москвич"
Об этом сообщает BBC .
В министерстве промышленной политики и торговли РФ заявили, что активы французского автомобильного концерна Renault переходят в государственную собственность. 68% акций АвтоВАЗа, принадлежавших Renault, достанутся государственному предприятию НАМИ. 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительством Москвы.
Это первая национализация иностранной компании в России.
По словам мэра Москвы, вместо иномарок на заводе возобновят выпуск автомобилей "Москвич".
"Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"", - заявил Собянин.
После вторжения России в Украину рынок страны-агрессора оставили все ведущие мировые автопроизводители – Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в РФ прекратили Ferrari, Lamborghini и Jaguar Land Rover.
- 8 апреля японская корпорация Mitsubishi Motors приостановила производство автомобилей на российском заводе.
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