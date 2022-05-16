Об этом сообщает BBC .

В министерстве промышленной политики и торговли РФ заявили, что активы французского автомобильного концерна Renault переходят в государственную собственность. 68% акций АвтоВАЗа, принадлежавших Renault, достанутся государственному предприятию НАМИ. 100% акций ЗАО "Рено Россия" будет владеть правительством Москвы.

Это первая национализация иностранной компании в России.

По словам мэра Москвы, вместо иномарок на заводе возобновят выпуск автомобилей "Москвич".

"Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич"", - заявил Собянин.

После вторжения России в Украину рынок страны-агрессора оставили все ведущие мировые автопроизводители – Ford, General Motors, Porsche, Suzuki, Volkswagen, Volvo. Экспорт в РФ прекратили Ferrari, Lamborghini и Jaguar Land Rover.

8 апреля японская корпорация Mitsubishi Motors приостановила производство автомобилей на российском заводе.

19 апреля корпорация Stellantis объявила, что останавливает производство автомобилей Opel, Peugeot и Citroen на предприятии в Калуге.

26 апреля было объявлено, что Renault передаст свою долю АвтоВАЗа.

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