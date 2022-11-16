В России нашли застреленным полковника, отвечавшего за работу с мобилизованными
Во Владивостоке нашли застреленным полковника Вадима Бойко, который отвечал за работу с мобилизованными россиянами
Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища, начальник отделения технического обеспечения из Владивостока полковник Вадим Бойко, отвечавший за работу с мобилизованными, успешно самоликвидировался", - написал Штирлиц.
Сообщается, что это произошло сегодня, 16 ноября, утром. Полковник пришел на работу, а позже его обнаружили с пулей в виске.
Сейчас не известно, было ли это самоубийство.
Военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на росСМИ, пишет, что из кабинета Бойко слышали пять выстрелов, а на теле были огнестрельные ранения в грудь.
"Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты обнаружили пять гильз и четыре пистолета Макарова", - писали пропагандисты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное