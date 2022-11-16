Об этом сообщает в телеграмме офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Заместитель начальника Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища, начальник отделения технического обеспечения из Владивостока полковник Вадим Бойко, отвечавший за работу с мобилизованными, успешно самоликвидировался", - написал Штирлиц.

Сообщается, что это произошло сегодня, 16 ноября, утром. Полковник пришел на работу, а позже его обнаружили с пулей в виске.

Сейчас не известно, было ли это самоубийство.

Военный журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на росСМИ, пишет, что из кабинета Бойко слышали пять выстрелов, а на теле были огнестрельные ранения в грудь.

"Предсмертной записки мужчина не оставил. На месте его гибели криминалисты обнаружили пять гильз и четыре пистолета Макарова", - писали пропагандисты.