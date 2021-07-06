В России нашли обломки пропавшего самолета

Об этом сообщает ТАСС.

Информацию об этом подтвердил гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", - отметил он.

Информацию о катастрофе в 4 км от аэропорта подтвердило МЧС.



ТАСС отмечает, что, по предварительным данным, никто не выжил.

На Камчатском полуострове в России перестал выходить на связь самолет Ан-26, выполнявший пассажирский рейс с 22 пассажирами.