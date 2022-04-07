В России напали на редактора "Новой газеты". Фото

Об этом сообщает "Новая газета".

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно пекут. Поезд Москва – Самара. Масляный запах во всем вагоне",

– рассказал Муратов. Он также сообщил, что нападающий успел выкрикнуть: "Муратов, вот тебе за наших ребят".

Напомним, из-за предупреждения Роскомнадзора российская "Новая газета" прекратила работу до конца войны в Украине.

Главред российской "Новой газеты" продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам.

Отправление поезда задержали по меньшей мере на полчаса. Муратов попытался отмыться от краски.

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