В России напали на редактора "Новой газеты". Фото
Неизвестный напал на Дмитрия Муратова, главного редактора оппозиционной "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира, в поезде
Об этом сообщает "Новая газета".
"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно пекут. Поезд Москва – Самара. Масляный запах во всем вагоне",
– рассказал Муратов. Он также сообщил, что нападающий успел выкрикнуть: "Муратов, вот тебе за наших ребят".
- Напомним, из-за предупреждения Роскомнадзора российская "Новая газета" прекратила работу до конца войны в Украине.
- Главред российской "Новой газеты" продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам.
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