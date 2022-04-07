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В России напали на редактора "Новой газеты". Фото

7 апреля, 2022 четверг
21:25
война с Россией

Неизвестный напал на Дмитрия Муратова, главного редактора оппозиционной "Новой газеты" и лауреата Нобелевской премии мира, в поезде

Об этом сообщает "Новая газета".

"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно пекут. Поезд Москва – Самара. Масляный запах во всем вагоне",
– рассказал Муратов. Он также сообщил, что нападающий успел выкрикнуть: "Муратов, вот тебе за наших ребят".

Отправление поезда задержали по меньшей мере на полчаса. Муратов попытался отмыться от краски.

  • Напомним, из-за предупреждения Роскомнадзора российская "Новая газета" прекратила работу до конца войны в Украине.
  • Главред российской "Новой газеты" продает Нобелевскую медаль, чтобы помочь украинцам.

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