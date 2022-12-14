Об этом рассказал во время пресс-конференции в Медиацентре уполномоченный Верховной Рады по правам человека Украины Дмитрий Лубинец.

"Нами верифицировано количество детей более 12 тысяч, из которых около 8600 принудительно депортированы на территорию РФ. Наверняка цифры отличаются от того, когда вы в публичной плоскости встречаете, что "около 150 тысяч украинских детей находятся на территории РФ", – сказал омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что в настоящее время установлена подробная информация о каждом вывезенном из Украины идентифицированном ребенке.

"Как омбудсмен, вместе с правоохранительными органами, с Офисом генерального прокурора, мы знаем, откуда конкретный ребенок был депортирован, где и в каком статусе он проживал на территории Украины, где он сейчас находится на территории РФ, в каком статусе, какие действия проводятся в отношении него российскими властями. По каждому случаю мы открываем уголовное производство. Я могу говорить только о верифицированных, подтвержденных цифрах", - добавил Лубинец.

В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести.

5 декабря стало известно, что из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии в Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

После 24 февраля в результате вражеских атак на Украину погибли 443 ребенка, еще 855 получили ранения.

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