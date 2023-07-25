В России началось судилище над 18 бойцами батальона "Айдар"
Во вторник, 25 июля, в России началось судилище над 18 бойцами батальона "Айдар" - им инкриминируют "изменение конституционного строя" террористической "ДНР"
Об этом пишет российское пропагандистское информагентство ТАСС .
Отмечается, что батальон "Айдар" в России признан экстремистской организацией, а дело, возбужденное против него, является "первой массовой в РФ".
Бойцам инкриминируют якобы насильственный захват власти, изменение конституционного строя ДНР и участие в деятельности террористической организации. Сообщается, что в ходе процесса обвинение будет переквалифицировано в статьи УК РФ.
Справочно. 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар" – штурмовой батальон ВСУ. Действовал в Луганской области в составе подразделений АТО, в период с 2014 по 2022 год находился в подчинении ОК "Восток".
С конца 2022 года находится в ведении Командования сухопутных войск, активно участвует в боях за Бахмут.
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