В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Он один из самых больших в Евразии

Об этом сообщают российские СМИ.

Информацию об извержении вулкана Ключевская Сопка подтвердили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Россияне также публикуют видео с извержением вулкана.

Ключевская Сопка

Ключевская Сопка – это стратовулкан высотой более 4,7 тыс. метров над уровнем моря. Вулкан находится в России, на Камчатке.

Он является одним из самых высоких и один из самых активных вулканов Евразии. На вершине лежат вечные снега и ледники.

В сентябре 2022 года на Ключевской Сопке погибли девять российских туристов.

В ноябре после землетрясения вулкан начал выбрасывать вулканические бомбы.