В России началось извержение вулкана Ключевская Сопка. Он один из самых больших в Евразии
В пятницу, 23 июня, на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская Сопка
Об этом сообщают российские СМИ.
Информацию об извержении вулкана Ключевская Сопка подтвердили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Россияне также публикуют видео с извержением вулкана.
Ключевская Сопка
Ключевская Сопка – это стратовулкан высотой более 4,7 тыс. метров над уровнем моря. Вулкан находится в России, на Камчатке.
Он является одним из самых высоких и один из самых активных вулканов Евразии. На вершине лежат вечные снега и ледники.
В сентябре 2022 года на Ключевской Сопке погибли девять российских туристов.
В ноябре после землетрясения вулкан начал выбрасывать вулканические бомбы.
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