В России начались репрессии против "Масяни" из-за мультика о войне в Украине и смерти Путина

О санкциях по ресурсу, на котором размещены видео, рассказал его автор Олег Куваев, информирует Эспрессо.TV

Он пояснил, что поступило сообщение о "доступе к информационному ресурсу mult.ru в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в Интернете, на основании запроса Генпрокурора РФ".

"Если коротко, то mult.ru теперь запрещен в России. Хотя я и зрители пользуемся сайтом очень редко, все преимущественно на ютубе, но на всякий случай сделал зеркало на multru.com", - добавил Олег Куваев.

В реестре запрещенных сайтов mult.ru пока нет, поэтому точную причину блокировки назвать сложно. Но, скорее всего, речь идет о последней серии цикла, где шокированная российско-украинской войной Масяня приходит в бункер, где сидит Владимир Путин и оставляет ему самурайский меч со словами: "Чао. Надеюсь, навсегда".

Напомним, 160-я серия известного мультика была посвящена резкой критике войны России в Украине и завершалась смертью Путина. Мультик вышел 21 марта и за сутки набрал более 0,5 млн просмотров. На данный момент его посмотрели уже более 2,5 млн. зрителей.

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