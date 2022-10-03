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Главная война с Россией В России начались противоречия, которые можно определить как внутренняя "война", - военный эксперт Бадрак
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В России начались противоречия, которые можно определить как внутренняя "война", - военный эксперт Бадрак

3 октября, 2022 понедельник
20:35
война с Россией

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что Путин повышает ставки, но в его окружении уже есть разногласия, возникшие на фоне провалов с мобилизацией и успехов ВСУ

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Противоречия, возникшие между приближенными к Путину Кадыровым и Пригожиным, свидетельствуют об определенном расхождении и соперничестве, которое может быть после Путина. Если проанализировать деятельность Кадырова, то он прежде всего занимается своим будущим и своим выживанием. Не секрет, что его ненавидят в Чечне и в случае падения преступного режима Путина Кадыров также может пасть", - отметил Бадрак.

По его словам, это ясно осознает другой человек с человеческими ресурсами и оружием - Евгений Пригожин.

"Пригожин признал, что именно он создал ЧВК Вагнера и сделал он это для того, чтобы дать сигнал Путину, что на него можно положиться. Еще есть помалкивающие спецслужбы и это свидетельствует о том, что противоречия приблизились к тому, что ситуацию можно очертить как внутреннюю "войну" в России на фоне провалов с мобилизацией и на фоне успехов ВСУ", - добавил Бадрак.

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