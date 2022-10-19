В России начались проблемы с выплатами военным, - Генштаб
В РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины
Об этом сообщает Генштаб в фейсбуке .
"По имеющейся информации, в Российской Федерации существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующими в боевых действиях на территории Украины. Указанной категории задерживают выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях. Родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию", - говорится в сообщении.
- Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что российская военная инфраструктура оказалась не готова, чтобы работать с большим количеством мобилизованных людей.
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